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محافظات
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:44 م

محافظ ومدير أمن الإسماعيلية يقودان حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
أ ش أ
dostor.org/2163841

قاد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد حسين مدير الأمن، يرافقهما عدد من القيادات الأمنية والمحلية، حملة مكبرة شاركت فيها قوات الأمن لإزالة ورفع التعديات على أملاك الدولة وإزالتها تماما بعدد من المناطق بالمحافظة.
وقال محافظ الإسماعيلية - في بيان اليوم الأربعاء - إن الحملة أسفرت عن استرداد مساحة إجمالية قدرها 6 أفدنة و6 قراريط منها مساحة 3 أفدنة و3 قراريط مخصصة لأعضاء نقابة المعلمين وموزعة على 62 عضوا بواقع 62 قطعة لكل منهم منذ نحو 10 سنوات، ونظرا للتعدي عليها منذ فترة كان لابد من إزالة تلك التعديات وتسليم الأرض للمنتفعين الأصليين، فضلا علي استرداد مساحة 3 أفدنة و3 قراريط أخرى مخصصة لجمعية أبناء التل الكبير.
وتابع: أن الحملة نجحت أيضا في إزالة 4 حالات تعد على حرم الترع والري بنطاق قرية الحجاز بمنطقتي الكيلو 9 والكيلو 7 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، عبارة عن عدة أسوار مقامة على حرم الترع بالمخالفة للقانون بإجمالي أطوالها يصل إلى 500 متر، وبعرض 4 أمتار، وتمت إزالتها وتسويتها بمستوى سطح الأرض تماما.

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