الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية فوق المتوسط

بعد بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 31 مليار دولار أمس، باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 25 مليار دولار، حيث جاء حجم الاكتتاب فوق المتوسط.



وبلغ سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات 995ر2% من قيمتها الاسمية، ومعدل تغطية الطرح 56ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 21 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 795ر2% ومعدل التغطية 46ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 43ر2 مرة.



ومن المقرر أن تبيع الوزارة غدا الخميس سندات مدتها 30 سنة بقيمة 17 مليار دولار.

