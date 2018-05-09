بروتوكول بين «البيئة» والهيئة الهندسية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

وقع محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأربعاء، مع اللواء أركان حرب ناصر فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية على مصر، بالتعاون مع معهد التغيرات المناخية بوزارة الموارد المائية والرى والهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدد من الجهات المعنية.



يسعى جهاز شئون البيئة من خلال البروتوكول إلى تنفيذ تلك الخريطة التفاعلية لتساعد متخذي القرار على التعرف على المناطق المهدّدة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية؛ استعدادًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الفرص المتاحة التي تساهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة والعمل على اقتناص أي فرص تمويلية متاحة للتكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيات من الجهات الدولية.



ويتم تنفيذ تلك الخريطة التفاعلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات وتلتزم الأطراف المشاركة كافة في تنفيذ البروتوكول بتوفير البيانات اللازمة التي يتطلبها التطبيق للخروج بالشكل الأمثل.