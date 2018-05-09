إطلاق أول حدث متكامل للجيل الخامس في لبنان

أقامت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، وبالتعاون مع إريكسون وبرعاية وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، أول حدث متكامل للجيل الخامس في لبنان، قدمت من خلاله الى الجمهور وطلاب الجامعات على مدى يومين في المقر الرئيسي لألفا، تقنيات عرضت لأول مرة في لبنان.



وأظهرت الامكانيات والمجالات الواسعة التي توفرها شبكات الجيل الخامس جانب السرعات الهائلة التي تؤمنها هذه التكنولوجيا، والتي تتخطى السرعات الحالية بمئة مرة لتصل الى 25 غيغابيت في الثانية.



وتضمنت العروض التي استقدمت لأول مرة إلى لبنان من المؤتمر العالمي للخلوي في برشلونة Mobile World Congress نماذج عن تطبيقات الواقع الافتراضي Virtual Reality عبر شبكات الجيل الخامس 5G ومحاكاة على قدرات الإدارة والتحكم عن بعد باستخدام شبكات الجيل الخامس والروبوتات، وشرح مفصل عن قدرات الجيل الخامس وإنترنت الاشياء IoT.



وقال المهندس مروان الحايك، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام، إن "هذا الحدث يؤكد استعداد ألفا لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس التي نرى إمكاناتها لأول مرة في لبنان، وهو حدث مفصلي وهام جدا لقطاع الاتصالات في لبنان ويساوي محطات تاريخية شبيهة به طبعت تاريخ الإنسانية.

