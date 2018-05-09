القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:34 م

الرئيس الألماني: لا ينبغي على أي يهودي الخوف من ارتداء الكيباه

فرانك فالتر شتاينماير
فرانك فالتر شتاينماير
dostor.org/2163828

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اعتزامه التصدي الصارم لمعاداة السامية وذلك في ظل حوادث معاداة اليهود التي وقعت مؤخرا.

وجاء في نص خطاب يعتزم شتاينماير إلقاءه، مساء اليوم الأربعاء، خلال حفل افتتاح بمناسبة العيد الـ101 ليوم الكاثوليك، قوله: "معاداة السامية لفظا وفعلا يجب أن نتصدى لها بشكل حاسم، وليس هناك أدنى مساحة لتفهم معادة السامية، سواء كانت تنحدر من جذور ألمانية أو من الخارج".

وأضاف شتاينماير، أن حرية الأديان تعطي لكل إنسان، حمل رموز دينية حتى في الأماكن العامة أيضا "وانطلاقا من مناسبة حالية أقول: "لا ينبغي على أي يهودي أن يخاف من ارتداء الكيباه".

وقال شتاينماير: إن بلاده "ستسترد وعيها بالكامل فقط عندما يكون اليهود هنا كأنهم في وطنهم تماما، ومسئوليتنا هي أن نعمل على ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن حوادث معاداة السامية في ألمانيا تثير ضجة في المجتمع منذ عدة أسابيع، وكانت تلميذة يهودية في مدرسة ابتدائية في برلين تعرضت للإهانة من جانب تلاميذ أكبر سنا ينحدرون من عائلات مسلمة.

كما هاجم لاجئ منحدر من سورية شابا إسرائيليا يرتدي القلنسوة اليهودية (كيباه).

موضوعات متعلقة

ميركل: أمن إسرائيل يشكل «قضية دولة» في ألمانيا

المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا: معاداة السامية «إثما»

دعوة ليهود ألمانيا لعدم ارتداء «الكيباه» لتلافى مخاطر تعرضهم لاعتداءات

«المركزى اليهودى» فى ألمانيا يطالب بالتصدى لمعاداة السامية

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 33 دقيقة

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ يوم

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ يوم

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ يوم

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

منذ يوم

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

منذ يوم

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

الآن

30 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك بعد التأهل لنهائي الكأس

السعودية تعتمد برنامجًا ماليًا لتعزيز القطاع الخاص ودعم الاستثمار

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

تصنيف أعمال عز وكرارة وهيفاء «+16».. والزعيم ويسرا والفخرانى وروبى «+12»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

ألبومات الصور

تصوير فيلم «الصفقة» داخل أحد المستشفيات (صور)

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية شديدة خلال ساعات

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

كشكول

وزير التعليم العالى يعلن قرارات تعيين جديدة

20 مايو.. بدء الامتحانات بتمريض عين شمس

12 مايو.. هندسة عين شمس تطلق مبادرة "fusion"

عميدة صيدلة عين شمس تتفقد سير عملية الامتحانات بالكلية

المؤتمر الطلابي السادس للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

الأمصار

تطور الأوضاع العسكرية في درنة الليبية

سمير جعجع: القانون الانتخابي أدى لفوز 57 نائبا مسيحيا للمرة الأولى

وزير الدفاع الإيراني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية

وزير الخارجية السعودي: سنسعى لامتلاك سلاح نووي

ماكرون لروحاني: نريد إبقاء الاتفاق النووي

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

باحث يحصل على الماجستير عن «دور المواقع الإسلامية في تشكيل المعرفة»

«الجارحي»: مستشفى 25 يناير نقطة انطلاق لعدة مشروعات تنموية

علماء روس يطورون مواد لتصبح عظامًا

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك