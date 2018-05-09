الرئيس الألماني: لا ينبغي على أي يهودي الخوف من ارتداء الكيباه

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اعتزامه التصدي الصارم لمعاداة السامية وذلك في ظل حوادث معاداة اليهود التي وقعت مؤخرا.



وجاء في نص خطاب يعتزم شتاينماير إلقاءه، مساء اليوم الأربعاء، خلال حفل افتتاح بمناسبة العيد الـ101 ليوم الكاثوليك، قوله: "معاداة السامية لفظا وفعلا يجب أن نتصدى لها بشكل حاسم، وليس هناك أدنى مساحة لتفهم معادة السامية، سواء كانت تنحدر من جذور ألمانية أو من الخارج".



وأضاف شتاينماير، أن حرية الأديان تعطي لكل إنسان، حمل رموز دينية حتى في الأماكن العامة أيضا "وانطلاقا من مناسبة حالية أقول: "لا ينبغي على أي يهودي أن يخاف من ارتداء الكيباه".



وقال شتاينماير: إن بلاده "ستسترد وعيها بالكامل فقط عندما يكون اليهود هنا كأنهم في وطنهم تماما، ومسئوليتنا هي أن نعمل على ذلك".



تجدر الإشارة إلى أن حوادث معاداة السامية في ألمانيا تثير ضجة في المجتمع منذ عدة أسابيع، وكانت تلميذة يهودية في مدرسة ابتدائية في برلين تعرضت للإهانة من جانب تلاميذ أكبر سنا ينحدرون من عائلات مسلمة.



كما هاجم لاجئ منحدر من سورية شابا إسرائيليا يرتدي القلنسوة اليهودية (كيباه).

