وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يكرمان الفائزين بجوائز «أخبار الأدب» (صور)

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعلا حاتم عضو لجنة تحكيم مسابقة «أخبار الأدب» في دورتها الرابعة، ميدالية أخبار اليوم لكل من الكاتبتين سهير المصادفة ودينا مندور، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع الجوائز، والتي بدأت منذ قليل، بحضور كل من الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والكاتب محمد سلماوي، والناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، والناقد الأدبي الدكتور شريف الجيار ومجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين.



وكرم خلال الحفل أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ، كلا من الدكتور حسين حمودة، والدكتور شريف الجبار، وأعضاء لجنة جائزة جمال الغيطاني كلا من اعتدل عثمان وهالة البدري وأماني فؤاد.

كما تسلمت الدكتورة نهلة صلاح الدين عن بحث «الذاكرة الجمعية الفلسطينية - دراسة في رواية مصائر لربعي المدهون» الفائزة بجائزة نجيب محفوظ في الدراسات النقدية، والروائي محمد علي إبراهيم، بالجائزة في فرع الكبار، عن روايته «حجر بيت خلاف» بجائزة جمال الغيطاني للرواية، شهادات التكريم.



أما في فرع الشباب فقد تسلم كل من الروائي محمد إبراهيم قنديل الفائز بالمركز الأول عن رواية «ظل التفاحة»، والروائي محمود عبدالله تهامي المركز الثاني عن روايته «زاوية حلم»، شهادات التكريم، فيما حجبت جائزة المركز الثالث.



كما تسلم الكاتب محمد حمدي أبوالسعود الفائز بالمركز الأول عن مجموعته «جنة الرجال»، ومحمد سيد الفائز بالمركز الثاني عن مجموعته «يعاني الوحدة ويخاف الأدراج»، ومحمد خميس سرور الفائز بالمركز الثالث عن مجموعته «قط يعري العالم»، شهادات التكريم.



وعلى مستوى الأعمال الشعرية، تسلم الشاعر محمد أسامة موسى الفائز بالمركز الأول عن ديوانه «مرواح»،، والفائزة بالمركز الثاني الشاعرة شروق نبيل عن ديوانها «لايق عليك الحزن»، والشاعر محمود سلام أبوملك الفائز بالمركز الثالث عن ديوانه «رباعيات القاهرة»، شهادات التكريم.



وكانت قد أعلنت «أخبار الأدب» عن مسابقة أدبية، تبلغ القيمة المادية لمجموع الجوائز 225 ألف جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة "صندوق التنمية الثقافية وهيئة الكتاب"، وتتضمن جائزة في النقد باسم نجيب محفوظ، وجائزة أخرى باسم جمال الغيطاني مخصصة لعمل روائي لم ينشر من قبل، أما جوائز الفروع التالية فهي تذهب للشباب في مجالات الرواية وشعر العامية والفصحى والمجموعة القصصية والترجمة وأعلنتها "أخبار الأدب"، وفاز فيها 15 مبدعا.







