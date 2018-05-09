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الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:43 م

تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المستشفيات الخاصة بالغربية

أحمد ضيف صقر
أحمد ضيف صقر
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2163784

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية لمراجعة أوضاع كافة المستشفيات الخاصة بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والطبية بالمستشفيات.

وأضاف أنه لن يتم التهاون مطلقا مع أي إهمال داخل أي مؤسسة طبية ومن سيثبت عدم مطابقته للشتراطات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية ضد المنشأة.

يذكر أن محافظ الغربية وافق خلال الأيام القليلة الماضية على غلق مستشفى الدلتا بطنطا ومستشفى أخرى بالمحلة إثر وفاة سيدتين بعد إجراء عملية ولادة.

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