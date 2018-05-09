«إينرجي» يبث أغنية فضل شاكر «ليه الجرح»

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

"أيام البركة والخير"، مقولة طالما أرتبطت بالشهر الكريم، الذي نستعد لإستقباله برحب وتفائل، هناك أشياء كثيرة ترمز له من أقمشة وزينة وطقوس، لكن بائع العرقسوس لا يحتاج لتجهيزات وهو ما يكشفه "عم جمال". ...