«إينرجي» يبث أغنية فضل شاكر «ليه الجرح»
بث راديو إينرجي، أول أغنية للفنان فضل شاكر بعد رجوعه "ليه الجرح".
الأغنية تأليف هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش.
وأطلق شاكر أغنية تتر مسلسل الفنانة يسرا الذي ستخوض به السباق الرمضاني.
بث راديو إينرجي، أول أغنية للفنان فضل شاكر بعد رجوعه "ليه الجرح".
الأغنية تأليف هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش.
وأطلق شاكر أغنية تتر مسلسل الفنانة يسرا الذي ستخوض به السباق الرمضاني.
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