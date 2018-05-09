الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

اعتذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من جديد للشعب اليهودي عن تصريحاته بشأن محرقة "الهولوكوست" والتي كان قد اعتذر عنها في وقت سابق.



وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فقد جدد عباس في مؤتمر صحفي مع نظيره التشيلي سيباستيان بنييرا، اليوم الأربعاء، تأكيده احترامه لأصحاب الديانة اليهودية، وتعاطفه مع عائلات ضحايا الهولوكوست الذي اعتبره من أبشع الجرائم التي حدثت ضد الإنسانية.



وقال: «إنني في نفس الوقت أتطلع لليوم التي تنتهي فيه معاناة 6 مليون فلسطيني يعيشون مأساة اللجوء في العديد من دول العالم منذ 70 عامًا، وفق مبادرة السلام العربية والقرار الأممي رقم 194، وبما يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها كافة».



وشدد على أنَّ القدس الشرقية هي مدينة محتلة منذ العام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين، التي نريدها مفتوحة أمام جميع المؤمنين وأتباع الديانات السماوية الثلاث، المسيحية والإسلام واليهودية.