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الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:29 م

محافظ بني سويف يستقبل وفد «الأغذية والزراعة»

المهندس شريف حبيب
المهندس شريف حبيب
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2163779

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية ضمن مشروع المحافظة لتحقيق التنمية في القرى، ومناقشة الآليات اللازمة للتوسع في أنشطة ومشروعات المنظمة بدائرة المحافظة.

ضم الوفد: الدكتور حسين جادين ممثل المنظمة الدولية بالقاهرة، والدكتورة زهرة أحمد مديرة المشروعات بالمنظمة، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة، والدكتور بهاء الوسيمي خبير القروض بالمنظمة، ومحمد موسى خبير الإعلام بالمنظمة، والدكتور علاء عزوز نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة.

ويأتي اللقاء على هامش زيارة وفد المنظمة للمحافظة اليوم، لمتابعة المشروعات والأنشطة التنموية الجاري تنفيذها ببعض قرى المحافظة بواسطة المنظمة.

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