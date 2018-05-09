الحكومة الأمريكية تتستر على دبلوماسي أجبر فتاة على ممارسة الجنس معه

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، عن حكومة الولايات المتحدة تتسترعلي هوية دبلوماسي أمريكي أجبر فتاة على ممارسة الجنس معه قسرا، رافضة الإفصاح عن مجريات التحقيق.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها اليوم، إن الدبلوماسي الأمريكي أجبر فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا على ممارسة الجنس في حفلة في سكنه الدبلوماسي، ووصف نفسه للضيوف بأنه "صعب مثل تمثال لينين الزعيم السوفيتي الراحل".



وأثبتت وزارة الخزانة الأمريكية، الاتهامات الموجهة ضد الملحق المالي الأمريكي في إحدى سفارات واشنطن بالخارج، مؤكدة أن الاعتداء الجنسي على الفتاة تم في ليلة رأس السنة عام 2014.

وقالت الصحيفة: إن الوثائق الحكومية تسترت على هوية الملحق الدبلوماسي والموقع الذي خدم فيه، رافضة ذكر اسمه للصحافة بزعم أن هذا الأمر يخالف "المصلحة العامة".



وإلى جانب ذلك لم يحل محققو وزارة الخزانة القضية بحق الملحق المالي للملاحقة الجنائية، كما ثبت أن الملحق الدبلوماسي، كان يتقاضى مرتبًا حكوميًا يصل إلى 90 ألف دولار سنويًا.



من جانبها قالت الضحية المزعومة، التي كانت في إجازة وزيارة أحد أقاربها في السفارة، للمحققين إنها كانت خائفة للغاية من مقاومة الدبلوماسي الذي أمسك بها بقوة خوفا على حياتها.

