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الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:26 م

مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون (صور)

مدير أمن الغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2163774

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد الخواجة نائب مدير الأمن، مساعد الفرقة لبسيون وكفر الزيات، مركز شرطة بسيون.

وتفقد خلال الجولة إجراءات تأمين المركز وتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط المركز، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية، مشددا على دقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، وملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية أو دور العبادة أو المنشآت العامة.

ووجه حسونة، الضباط والقوات بملاحظة الحالة الأمنية دائمًا، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

وقام مدير أمن الغربية ومرافقيه بتفقد السجن والاطمئنان على المساجين ووجه بحسن رعايتهم، مشددا على عدم التجاوز.

مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون (صور)
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