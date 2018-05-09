المعهد الأمريكي الهليني يدعوا الـ(ناتو) للرد على الاستفزازات التركية



دعا المعهد الأمريكي الهيليني، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج للرد على استفزازات تركيا تجاه الدول الأعضاء في التحالف.

وفي رسالة إلى رئيس حلف ناتو، عبّر المعهد الأمريكي الهيليني نيك لاريجاكيس، عن "خيبة أمل عميقة" لعدم قدرة ناتو على معالجة نزاعات التحالف الداخلي؛ لأنه يفتقر إلى حكم أو آلية للتعامل مع مثل هذه القضية.

ويزعم لاريجاكيس أن تركيا تواصل إثبات أنها ليست حليفًا حقيقيًا يمكن الاعتماد عليه في ناتو، مستشهدا بأمثلة عديدة، بما في ذلك التهديدات التركية الموجهة إلى الجيش الأمريكي في منبج، سوريا، وشراء تركيا للصواريخ الروسية من طراز أس-400، والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى لسيادة اليونان في بحر إيجة، والعدوان التركي تجاه سفينة المسح التابعة لشركة النفط المتعددة الجنسيات (إيني) الإيطالية والعضو في الحلف والتي كانت تستعد لمسح منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة للبحث عن المحروقات.

ومن الواضح أن تركيا لا تتوافق معنا في غرضها الأساسي أو مصالحها الأساسية.

وتابع أن العديد من محللي السياسة الخارجية والدفاع أثاروا تساؤلات حول تصرفات تركيا كحليف لناتو.

وخلص بالقول إلى أنه "من غير الملائم لأحد أعضاء حلف ناتو أن يتصرف بطريقة عدوانية واستفزازية كما فعل تجاه زملائه من الدول الأعضاء في التحالف وتجاه الولايات المتحدة واليونان. ونعتقد أن الوقت قد حان لحلف ناتو لاستكشاف كيفية تخفيف حدة التوتر ومعالجة سلوك تركيا داخل التحالف غير منتج".

