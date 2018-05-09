نائب الرئيس العراقي: لا بديل عن النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة





أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، أنه لا بديل عن النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال علاوي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - "إن العراق لن يقوم على الفساد والفاسدين ولا بديل عن النزاهة ومحاسبة المفسدين".

وأضاف أن الشباب العراقي يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم الكامل، حتى يستطيعوا قيادة العراق نحو دولة قوية ومزدهرة تضمن لهم مستقبلا واعدا.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ستجري يوم السبت المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري.

