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الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:13 م

«الجارحي»: مستشفى 25 يناير نقطة انطلاق لعدة مشروعات تنموية

محمد الجارحي
محمد الجارحي
dostor.org/2163755

قال محمد الجارحي، رئيس مجلس أمناء "مستشفى 25 يناير"، أمس، في الجلسة الثانية ضمن اليوم الأخير للملتقى الرابع للمسؤولية المجتمعية في مصر، إن هدف مؤسسة 25 يناير ليس فقط بناء المستشفى والاكتفاء بتشغيلها، لكنها البداية لعدة مشروعات تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ومنها مصنع ومدرسة بنفس الاسم.

وأضاف الجارحي، أن رئاسة الجمهورية كان لها دور كبير في حل أزمة التعلية التي واجهت المستشفى في مراحل بنائها.

وأوضح الجارحي، أن مؤسسة مستشفى 25 يناير، غير هادفة للربح مشهرة مركزيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وفكرتها بدأت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير لمجموعة من شباب محافظة الشرقية بعد إشهار "جمعية شباب 25 يناير" والتي بسببها أطلق اسم المستشفى.

وتابع: "بالفعل نجحوا في شراء الأرض وانطلق الحلم في قرية الشبراوين مركز ههيا بمحافظة الشرقية على بعد 10 كيلو مترات من الزقايق العاصمة".

يذكر أن 25 يناير، مؤسسة غير هادفة للربح، بدأت الفكرة عام 2011 على يد مجموعة من شباب يناير، وعلى رأسهم محمد الجارحى، صحفى، عندما دشنوا جمعية باسم الثورة، بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأسبوع، والتى كانت تعمل على عدة أنشطة، من ضمنها مركز طبى، وبعد فترة تحولت فكرة المركز إلى إنشاء المستشفى.

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