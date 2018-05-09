تمديد منع سير الدراجات النارية في بيروت للإثنين

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد منع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية حتى صباح الإثنين المقبل.



وأصدر الوزير قرارا يلزم الجهات التي وضعت اللافتات والأعلام والصور والشعارات الحزبية والدينية المخالفة في نطاق مدينة بيروت الإدارية إزالتها خلال 72 ساعة.



كانت لبنان شهدت، الأحد الماضي، أول انتخابات برلمانية منذ نحو 10 سنوات، يختار فيها اللبنانيون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.



وجرت الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته 3 مرات متتالية؛ بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري.