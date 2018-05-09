البحرين: قناة الجزيرة نشرت الكراهية والتطاول على الأنظمة العربية

أكد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، اليوم، أن قناة الجزيرة القطرية تحاول تصوير أزمة قطر في خلاف مع 4 دول عربية، في حين أن 18 دولة سحبت سفراءها أو خفضت التمثيل الدبلوماسي في قطر من ضمنها 11 دولة عربية.



جاء ذلك خلال كلمة له في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد في القاهرة، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".



وأكد وزير شئون الإعلام، أن ما تواجهه الأمة العربية من عنف وإرهاب وتدخلات خارجية في شئونها الداخلية، يفرض وحدة الصف ولم الشمل وتحمل المسئولية القومية والتاريخية في النهوض بالإعلام العربي.



وشدد الوزير البحريني على أن قناة الجزيرة القطرية شكلت منذ انطلاقها نموذجًا سيئًا للإعلام العربي الموجه، ومثالًا منبوذًا على خطورة الإعلام غير المسؤول، مشيرًا إلى "أن الجزيرة رسخت ثقافة جديدة في مجتمعاتنا، عبر نشر الكراهية والتطاول على الأنظمة والمؤسسات العربية، حتى أفقدت المواطن العربي ثقته بالدولة والمجتمع".



وأكد الرميحي أن تجار الأزمات في الجزيرة القطرية يحاولون اختزال قضايا الأمة العربية، وتصوير الوضع الراهن على أنه خلاف بين أربع دول عربية وأخرى، وشدد على أن هذا الأمر مخالف للواقع حيث قامت 18 دولة بقطع علاقاتها الدبلوماسية أو خفض تمثيلها الدبلوماسي مع نظام قطر بينها 11 دولة عربية؟



وأوضح الرميحي أن الجزيرة بعد أن فقدت التأثير ورهانها على حشد الجماهير، تراهن الآن على الانتشار بأسلوب الشعبية الرخيصة.

