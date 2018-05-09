نجلاء بدر تنتهي من تصوير «لدينا أقوال أخرى» خلال 10 أيام

تواصل الفنانة نجلاء بدر، تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي "لدينا أقوال أخرى" الذي تخوض به الفنانة يسرا المارثون الرمضاني المقبل.



وقالت بدر في تصريح لـ"الدستور"، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل، مشيرة إلى أنه متبقي 10 أيام تصوير فقط وتنتهي من تصوير أحداث دورها بالكامل.



وأضافت: إنها تجسد دور مطلقة ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تعرضت للاستغلال ماليًا من قِبل زوجها، ما جعلها تلجأ إلى الطلاق، لكنها تستمر في معافرة قوية طوال الحلقات لاسترداد مخزونها المالي الذي أخذه زوجها السابق منها دون علمها.



"لدينا أقوال أخرى" بطولة يسرا، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ونهى عابدين، ومحمد شاهين، وعمر زهران، ولطيفة فهمي، وإنجي أبوزيد، وعبدالرحيم حسن، ومحمود فارس، وهدى المفتي، إنتاج جمال العدل، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج محمد علي.