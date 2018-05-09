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الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:00 م

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون إسرائيليون
أ ش أ
dostor.org/2163741

اقتحم 47 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد.

وقال شهود عيان، إن منظمات الهيكل المزعوم واصلت دعواتها لأنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى الأحد المقبل، تزامنا مع ذكرى احتلال ما تبقى من القدس وضمها للشطر الشرقي وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عدد من المساكن، في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو صيف شرقي دوما، ترافقها عدد من الجرافات، وشرعت بهدم مساكن ومناطق زراعية.

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