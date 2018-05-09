رئيس «النواب» العراقي يدعو للمشاركة في الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة بشكل واسع في الانتخابات التشريعية المقبلة.



وقال الجبوري، في تصريح أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية: "ندعو للمشاركة بشكل واسع في الانتخابات"، مناشدًا المواطنين: "قادرون على صناعة المستقبل أياديكم حين الإدلاء بأصواتكم في 12 مايو".



وأضاف أن على مفوضية الانتخابات أن تتحمل اليوم المسؤولية كاملة في رسم مستقبل العراق من خلال مهنيتها، مؤكدًا ثقته في المفوضية في تحقيق ذلك الهدف.



يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ستجري السبت المقبل 12 مايو 2018.