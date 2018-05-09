المخابرات العراقية تعتقل 5 قيادات داعشية في العراق

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في العراق.



وقالت قناة "السومرية نيوز"، إن جهاز المخابرات الوطني استدرج خمسة من قيادات داعش الإرهابي من سوريا وألقي القبض عليهم داخل العراق.



وفي سياق أخر، أصدر مكتب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الأنباء التي تحدثت عن إطلاق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.



وقال المكتب في بيان إنه: "لم يتم إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم حتى الآن، وإن جهود الرئيس الجبوري مستمرة من أجل إطلاق سراحه خلال الفترة المقبلة".



كان الجبوري قد استقبل عائلة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، فيما ناشدته العائلة بمنح هاشم "عفوا خاصا" للإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية.