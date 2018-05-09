القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:16 م

المخابرات العراقية تعتقل 5 قيادات داعشية في العراق

المخابرات العراقية
أ ش أ
dostor.org/2163698

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقالت قناة "السومرية نيوز"، إن جهاز المخابرات الوطني استدرج خمسة من قيادات داعش الإرهابي من سوريا وألقي القبض عليهم داخل العراق.

وفي سياق أخر، أصدر مكتب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الأنباء التي تحدثت عن إطلاق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم.

وقال المكتب في بيان إنه: "لم يتم إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم حتى الآن، وإن جهود الرئيس الجبوري مستمرة من أجل إطلاق سراحه خلال الفترة المقبلة".

كان الجبوري قد استقبل عائلة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، فيما ناشدته العائلة بمنح هاشم "عفوا خاصا" للإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ حوالي 22 ساعة

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ يوم

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

منذ يوم

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

منذ يوم

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ يوم

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الآن

"الأوقاف" توفد 25 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالى رمضان بهذه الدول

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون «ذوى الإعاقة» خلال أسبوعين

«والى»: أرسلنا قانون «المعاشات» لـ«وزارة المالية» للإطلاع

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

ألبومات الصور

فيديو.. بـ"العرقسوس".. تجار باب الشعرية يستعدون لـ رمضان

محطة مترو الأهرام تستعد لاستقبال رمضان بالزينة

صور.. إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإيتاى البارود

ندوة نحو قانون عادل للأسرة المصرية

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

غادة والي تكشف عن تفاصيل قانون "التأمينات والمعاشات"

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

كشكول

المجلس الأعلى للجامعات يوضح حقيقة "النجفة العملاقة"

"خريجي الأزهر" توزِّع ملابس للأطفال في بني سويف

لجنة القطاع بالأعلى للجامعات تزور منشأت طب أسنان بنها الجديدة

ننشر المحظورات داخل قاعات الامتحانات لطلاب الجامعات

"الأعلى للجامعات" يرد على صورة "النجفة": الطلاء بالذهب "كذب"

الأمصار

المخابرات العراقية تعتقل خمسة من قيادات داعش

الكويت: نتعاون مع الجميع لمواجهة أي نقص محتمل في النفط

برلماني سوداني يطالب البشير بوقف تجاوزات وزير الزراعة

تونس.. وقفة احتجاجية للمتقاعدين في ولاية قفصة

علماء روس يطورون موادا جديدة لترميم العظام

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

علماء روس يطورون مواد لتصبح عظامًا

اكتشاف كوكب جديد "صدفة"

تقديم السحور مجانًا في طائرة من دون طيار بدبي

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

الدستور على فيسبوك