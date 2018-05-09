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فن
الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:02 م

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد عارف
dostor.org/2163682

كشف الفنان هاني رمزي الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب من برنامج «هاني في بيت الرعب» الذي كان مقررًا عرضه خلال الماراثون الرمضان وذلك بعدما أثار خبر رحيله جدلًا كبيرًا على منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان الكوميدي، لـ«الدستور»، إنّه كان يتمنى العودة هذا العام من خلال برنامج جديد، كما تعوّد منه الجمهور، لكن احترام الأخير كان بالنسبة له أقوى وأكبر من أي مكاسب شخصية، مؤكدًا أن فكرة برنامجه تسرّبت تفاصيلها للضيوف، وكان صعب معها أن يقدّم «تمثيلية مفبركة» للمشاهدين؛ لأن هذه النّوعية من البرامج دائمًا ما يكون الهجوم هو مصيرها:«عمري ما أخدع جمهوري ولو على سبيل الهزار»، هكذا كان رد هاني رمزي باختصار.

واستكمل هاني حديثه بعد إعلان انسحابه:«حدثت مفاوضات كثيرة، لكننّي أصرّيت على موقفي، فهناك من أيّد القرار»، وتابع: «أعتقد أن هناك مَن سيحزن على غياب البرنامج وهناك مَن سيفرح، لكن في النهاية دائمًا أضع توكّلي على الله.. وقدّر الله وماشاء فعل».

وواصل: «الفترة الماضية شهدت تحضيرات كثيرة من البرنامج سواء على مستوى التحضيرات الخاصة للجرافيكس والتتر»، لكنه يرى أن غيابه هذا الموسم أفضل بكثير عن التواجد والمنافسة في موسم بدون طعم، مع الشعور وقتها أنه يخدع جمهوره، بحسب توصيفه.

وأعلن هاني رمزي، منذ أيام، انسحابه الرسمي من برنامج المقالب الذي كان مقررًا أن يقدمه في الموسم الرمضاني المقبل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك» بعد تسريب فكرة البرنامج.

بدأ الفنان الكوميدي أول برامجه للمقالب في 2015 بهبوط اضطراري، و«هاني في الأدغال»، و«هاني هز الجبل».

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»
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