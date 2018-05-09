«الأمن الأفغاني»: شبكة حقاني الإرهابية وراء هجمات كابول

أعلنت الاستخبارات الأفغانية ومديرية الأمن الوطنية، الأربعاء، أن نتائج التحقيقات التي أجرتها المديرية تُشير إلى تورط شبكة "حقاني" الإرهابية في الهجمات المنسقة، التي تم تنفيذها اليوم في العاصمة كابول.



وذكرت مديرية الأمن الوطنية، في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية: "أن الهجمات تم التخطيط لها بمساعدة جماعة لاشكر المسلحة".



من جانبه، أشار وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد برمك، في وقت سابق، إلى أن الهجوم على حي الشرطة في منطقة دشت برشي قد انتهى وسقط جميع المسلحين قتلى.



وأضاف برمك أن مُسلحين اثنين على الأقل ثُبت تورطهما في ارتكاب الحادث الذي وقع داخل بناية في حي الشرطة، مُشيرًا إلى مقتل ضابطي شرطة جراء الهجوم.



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه انتحاريون تابعون للتنظيم.