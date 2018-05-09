«التعاون الإسلامي» تطالب المنظمات الإنسانية بإغاثة الصومال من الفيضانات

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية العاملة لديها بالمسارعة لإغاثة الصومال، الذي يواجه حاليا فيضانات مدمرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد، والمتأثر بهطول الأمطار الغزيرة على المرتفعات الإثيوبية.



وحذر مكتب المنظمة في مقديشيو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، بناء على معلومات من الحكومة الصومالية، وأعضاء تحالف منظمة التعاون الإسلامي، من مغبة حدوث كارثة إنسانية كبيرة في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهري جوبا وشبيلي، ما ينذر بحدوث دمار واسع، يسفر عن فقدان المأوى والطعام لعشرات الآلاف من الأشخاص، في ظل الوضع الهش للأمن الغذائي المتواصل في الصومال، إلى جانب انتشار الأوبئة والأمراض بسبب الظروف المعيشية الناجمة عن الكارثة.



ووفّر مكتب المنظمة مواد غذائية ومياه شرب ورعاية صحية، كما ساهم في بناء السدود المؤقتة على ضفاف الأنهر، إضافة إلى توفير زوارق مطاطية أخرى وسريعة لإيصال المساعدات إلى المحاصرين في المناطق المنكوبة.