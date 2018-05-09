«الجزارين» و«البقالين» تكشفان آخر الاستعدادات لاستقبال رمضان

> ماجد نادى: كيلو الأرز سيصل لـ12 جنيهًا ولا مشكلات فى الزيت والسكر > أتوقع ثبات أسعار الأسماك طوال أيام الشهر الكريم توقع ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة «البقالين التموينيين»، ارتفاع أسعار الأرز فى السوق المصرية، مع حلول شهر رمضان الكريم، ليصل إلى ١٢ جنيهًا للكيلو، مرجعًا ذلك إلى قرار الحكومة بمنع زراعته. وأضاف «نادى»، أن «وزارة التموين بدأت صرف المستحقات التموينية للمواطنين عن مايو الجارى، بالإضافة إلى تنظيم معارض (أهلا رمضان)». ■ بداية.. ما أسعار السلع التموينية السائدة خلال الفترة الحالية؟ - الأسعار تشهد استقرارًا كبيرًا فى ظل توافر المنتجات التموينية فى المجمعات، وستكون الأسعار خلال رمضان كالتالى: «كيلو السكر ١٠ جنيهات، كيلو الزيت ١٤ جنيهًا، كيلو الأرز ٦.٥ جنيه، كيلو المكرونة ٢.٢٥ جنيه، كيلو السمن ٢٤ جنيهًا، نصف كيلو عدس ١٠ جنيهات». وبالنسبة لباقى السلع، ستكون: «٥٠٠ جرام فول بـ٣.٥٠ جنيه، و٣٢٥ جرام صلصة بـ٧.٢٥ جنيه، و٢٥٠ جرام جبن أبيض بـ٥.٢٥ جنيه، و١٢٥ جرام صابون بـ٥.٥٠ جنيه، و١٢٥ جرام صابون غسيل بـ٤.٢٥ جنيه، وكيلو دقيق بـ٦.١٠ جنيه، و٤٠ جرام شاى بـ٢.٧٥ جنيه، و٥٠٠ جرام جبن بـ١٠.٢٥ جنيه، ومرقة دجاج بـ٦.١٥ جنيه، وزجاجة كلور بـ٣.١٠ جنيه، و٤٠٠ جرام مربى بـ٧.٧٥ جنيه، و١٤٠ جرام تونة بـ٦ جنيهات». ■ هل تتوقع زيادة فى أسعار بعض السلع خلال رمضان؟ - حتى وقتنا هذا، السكر والزيت لا يوجد بهما أى مشكلات، لكن هناك زيادة متوقعة فى أسعار الأرز، من ٦.٥ إلى ١٢ جنيهًا، أما باقى السلع التموينية والأساسية فستشهد استقرارًا فى أسعارها خلال الشهر. ■ وماذا عن اللحوم؟ - لا زيادات فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك طوال شهر رمضان الكريم، وفقًا لتأكيدات من مسئولى وزارة التموين. ■ هل صرفتم السلع التموينية عن مايو؟ - بدأنا صرف السلع التموينية بشركتى الجملة «العامة» و«المصرية»، وسيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية، طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو ٥٠ جنيهًا. ■ ما أبرز استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان؟ - الوزارة استعدت بتوفير السلع فى معارض «أهلًا رمضان» بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠٪ إلى ٢٥٪، تسهيلًا على المواطنين، ولقطع الطريق على التجار المحتكرين، ومنعهم من التحكم فى الأسعار ورفعها. ■ كم عدد الشركات المشاركة فى تلك المعارض؟.. وما أسعار المنتجات بها؟ - ١٦٤ شركة تشارك فى المعرض، وأسعار السلع به ستكون بسعر التكلفة فقط، كالنحو التالى: «الزيوت بـ١٣.٨٠ جنيه، و١٨ و١٩ جنيهًا- السكر بـ٨ جنيهات ونصف الجنيه- الدجاج بـ١٧ جنيهًا- اللحم السودانى بـ٨٥ جنيها- زجاجة زيت عباد الشمس كيلو بـ٢٠ جنيهًا- الدقيق بـ٦ جنيهات»، ■ وماذا عن أسعار ياميش رمضان والمكسرات؟ - سعر كيلو المشمشية وصل لـ٩٦ جنيهًا، وتتراوح أسعار المكسرات ما بين ١١٠ و٢٦٠ جنيهًا للكيلو، والبلح ما بين ١٨ و٤٥ جنيهًا، والبندق ٢٠٠ جنيه، واللوز ٢٤٠ جنيهًا، والفستق ٣٢٠ جنيهًا، وعين الجمل ٣٢٠ جنيهًا، والسودانى الحلوانى ٤٨ جنيهًا، والزبيب المصرى ٨٥ جنيهًا، وجوز الهند ٦٥ جنيهًا. ■ هل ترى أن أسعار المنتجات الرمضانية مبالغ فيها؟ - نعم، وهذا الأمر متوقع فى كل رمضان، بسبب استيرادها من الخارج، ولكونها «موسمية» لمدة شهر واحد فقط، لذا يتم طرحها بهذا السعر، والمستهلك الذى يكون لديه المقدرة المالية فقط، هو من يشترى. ■ من يتحكم فى تلك الأسعار؟ - التجار والاستيراد والعملة الصعبة هى السبب الرئيسى فى هذه الأسعار.

> يوسف البسومى: زيادة 10 جنيهات فى أسعار اللحوم بسبب «التجار الكبار»

> أنصح بعدم شراء اللحوم إلا من محلات سبق التعامل معها



توقع يوسف البسومى، نقيب الجزارين، أن ترتفع أسعار جميع اللحوم فى الأسواق، خلال شهر رمضان، بمقدار ١٠ جنيهات، مرجعًا السبب فى ذلك إلى تحكم التجار الكبار ومربى الماشية فى الأسعار، مع غياب المنافسة من الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف، وزيادة أسعار المياه والكهرباء والنقل وغيرها.

وطالب «البسومى»، مسئولى الدولة، بالتدخل لفرض الرقابة على السوق، ومكافحة بيع اللحوم المغشوشة.



■ بداية.. كم تبلغ أسعار اللحوم فى الوقت الحالى؟

- أسعار اللحوم تختلف من محافظة لأخرى، كما تتغير داخل المحافظة الواحدة، وفقًا لطبيعة المنطقة، وبشكل عام، يتراوح سعر كيلو «الكندوز» بين ١١٠ و١٥٠ جنيهًا، أما اللحم «الجاموسى» فبين ١٣٠ و١٦٠ جنيهًا، فيما يتراوح سعر «الضانى» بين ١٣٠ و١٥٥ جنيهًا، و«الجملى» بين ١١٠ و١٣٠ جنيهًا، وهناك «البرازيلى» و«السودانى» من ٧٥ إلى ٨٠ جنيهًا و«الضانى المستورد» من ٦٠ إلى ٨٠ جنيهًا، و«الهندى» بـ٧٥ جنيهًا، والكبدة المجمدة بـ٣٠ جنيهًا.

■ هل هناك زيادة متوقعة فى الأسعار خلال شهر رمضان؟

- بشكل عام، أتوقع زيادة بمقدار ١٠ جنيهات فى أسعار اللحوم فى رمضان، ونصيحتى للمواطن المصرى فى رمضان هى الاعتماد على لحوم الجزارين فقط، لأنها مضمونة.

■ ما سبب هذه الزيادة؟

- أسعار اللحوم ارتفعت فى الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر طن الأعلاف من ٥٤٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه، وسعر طن الردة من ٦٣٠ إلى ٦٩٠ جنيهًا، ويسأل عن هذا التجار الكبار والمزارعون ومربو الذبائح، خاصة أنهم يقومون بوضع زيادات حسبما يرون، ويجعلون الجزار يشترى الذبيحة بأغلى من السابق، ما يدفعه لرفع السعر لضمان الربح.

■ ما الحل المتاح حاليًا لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع؟

- الدولة مطالبة حاليًا بطرح البهائم الحية فى الأسواق، لإحداث توازن فى سوق اللحوم، من خلال تدخل المزارع التابعة لوزارة الزراعة، التى تبيع الذبائح بأسعار تنافسية، والاتفاق مع أصحاب المزارع الكبيرة على التحكم فى الأسعار، كما يجب أن تتدخل الدولة لمكافحة بيع اللحوم المغشوشة.

■ كيف تأثر إقبال المواطنين على شراء اللحوم بموجة الغلاء؟

- اللحوم شهدت إقبالًا ضعيفًا خلال الفترة السابقة، «اللى كان بياخد كيلو، بقى بياخد نص»، وأكثر من تضرر من ذلك هم الجزارون، ولو حدث رواج لارتفعت الأسعار أكثر، حتى تصل إلى ٢٠٠ جنيه للكيلو.

■ لكن الجزارين متهمون بالوقوف خلف ارتفاع الأسعار.. فما حقيقة ذلك؟

- المواطن لا يدرك أن الجزار مظلوم، فهو آخر شخص فى حلقات المنظومة، والأمر تغير عما سبق، عندما كان الجزار يربى الذبائح، أما الآن فالسوق ملك الكبار، فهناك مستوردون ومربون ومصانع أعلاف، وتجار، والجميع مسئول عن الزيادة، أما الجزار فهو الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، بسبب عدم قدرته على بيع كميات كبيرة من اللحوم الطازجة فور طرحها، ما يؤدى إلى خسارته، خاصة أن اللحمة يقل حجمها عندما تخزن فى الثلاجات. كما يعانى الجزارون من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه وغيرهما، ما يضطرهم لتسريح العمالة، فالجزار من مصلحته بيع أكبر كمية فى أسرع وقت، وهو ما لا يحدث حاليًا.

■ كيف يتجنب المواطنون شراء اللحوم المغشوشة ولحم الحمير الذى يبيعه البعض؟

- «اللحمة فى مصر ما تتاكلش غير من محل جزارة»، لأن لحمة الجزار تذبح فى السلخانة، ومن المستحيل أن تجد جزارًا تورط فى واقعة بيع لحوم مخالفة، لأنه لن يضحى بسمعته وترخيصه عشان «حتة لحمة»، كما أن العلاقة بينه وبين الزبون مستمرة، وتعتمد على الثقة، والتعامل لمدة طويلة، ولا تتأثر عادة بارتفاع الأسعار من عدمه.