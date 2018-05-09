واشنطن: مصممون على المُضي قدمًا للتعاون مع بيونج يانج

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من أجل الاستعداد للقاء المرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



جاء ذلك في تغريدة لبومبيو عبر حسابه على موقع تويتر، من بيونغ يانغ، التي وصلها في وقت سابق اليوم، تحضيرًا للقمة المنتظرة بين ترامب وكيم.



وعبر بومبيو، عن سعادته بإخلاء سبيل 3 مواطنين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، وبعودتهم معه إلى البلاد.



وفي تصريح صحفي، عقب لقائه كيم قال بومبيو، إن "بلاده مصممة على المضي قدمًا في التعاون مع بيونغ يانع لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".



كان بومبيو أجرى زيارة مشابهة، أبريل الماضي، عندما كان مديرًا لوكالة المخابرات المركزية إلى كوريا الشمالية.