محمد الباز يكتب: في انتظار أم النور التي لا تأتي

- البروتستانت يرون وقائع ظهور العذراء نوعًا من الأوهام يستعصم بها أصحاب المشكلات والهموم والمظلومين

- لا فرق بين تجلى العذراء والحديث عن معجزات أولياء الله الصالحين التى لا نعرف لها أصلًا

- ظهور العذراء كان مرتبطًا دائمًا بـ«ظرف بشرى» ولم تحدث المعجزة أبدًا لوجه الله

- القول بأن السيدة مريم تظهر فى مصر فقط نوع من التعصب الشعبى المرفوض



لم يكن صحيحًا أن ظهور السيدة مريم العذراء- فى أى مرة من مرات التجلى المزعومة- كشف عن قوة النسيج الوطنى المصرى، ولم يكن صحيحًا أنه نفى أى توترات طائفية تعيشها مصر.

ففى التجمعات الحاشدة التى التفت حول الكنائس، والتى قيل إن العذراء مريم تجلت من فوقها، وقف الجميع فى انتظارها، لا فرق بين مسلم ومسيحى، اعتقد البعض أن هذا يمثل نفيًا قاطعًا لكل ما يقال عن الفتنة الطائفية فى مصر، وعن حالة الاحتقان الهائلة التى يشهدها المجتمع.

لكن ما حدث كان العكس تمامًا، إن السيدة مريم العذراء لم توحد المصريين، بل أظهرت كم نحن مختلفون ومتناحرون، وفى حاجة عاجلة إلى عمليات ترميم إنسانية ودينية.



أمام الكنائس تمسك الأقباط بإظهار مسيحيتهم، قاموا بتوزيع مطبوعات بها تماجيد للسيدة العذراء، مثل ترنيمة «السلام لك يا مريم»، وقاموا بعزف ألحان كنسية مميزة منها لحن «خين إفران» ومعناه «يا الله»، ولحن «أكسيا» ومعناه «مستحقة»، لم يكن العزف فرديًا، فقد كوّن الشباب القبطى مجموعات للغناء والرقص مرددين التراتيل والترانيم.

المسلمون احتفلوا بالسيدة العذراء على طريقتهم أيضًا، أمسكوا بالقرآن الكريم وبدأوا فى قراءة سورة مريم، فهى المرأة الوحيدة التى وضع اسمها على إحدى سور القرآن الكريم (١١٤ سورة)، ورغم أن هناك سيدات كثيرات لعبن دورًا مهمًا فى الدعوة الإسلامية وفى حياة الرسول، مثل السيدات «خديجة وعائشة وفاطمة»، رضى الله عنهن جميعًا، إلا أنهن لم ينلن تكريم تخليد أسمائهن بوضعها على سور القرآن، وهو ما يؤكد أن التكريم كان إلهيًا ولم يكن بشريًا بأى وجه من الوجوه، فهى سيدة النساء جميعًا، وهى المرأة التى طهرها واصطفاها الله على نساء العالمين.

الفروق بين المسلمين والأقباط فى الاحتفاء وانتظار السيدة العذراء، كانت أقل حدة من الفروق بين الطوائف المسيحية، البروتستانت- وانطلاقًا من عقيدتهم- أنكروا ظهور العذراء جملة وتفصيلًا، فهم يذهبون إلى أن الكتاب المقدس لم يرد به أى نص أو آية تدل على أن العذراء ستظهر مرة أخرى، صحيح أن الكتاب المقدس أشار إلى أنها مكرمة وعظيمة، لكن مسألة التجلى هذه لم تكن مطروحة مطلقًا.

يستسلم البروتستانت إلى التفسيرين العلمى والنفسى لظهور العذراء، فتجليها ليس غير نوع من الأوهام التى يستعصم بها أصحاب المشكلات والهموم والمظلومون فى الأرض، سواء كانوا أقباطًا أو مسلمين، مُطمئِنين أنفسهم إلى أن ظهورها فيه إشارة إلى اقتراب رفع الظلم، فهى تظهر حتى تخفف عنهم همومهم وأحزانهم وتقف إلى جوارهم ممثلة للسماء فى مواجهة جور أهل الأرض، ويدلل الدكتور القس إكرام لمعى، كما قال لى، على أن الظهور ليس إلا وهمًا لدى الفقراء والمظلومين بأنها تظهر فقط فى مناطق الفقراء مثل الزيتون والوراق وعزبة النخل وشبرا، ولا تظهر مثلًا فى المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين ومصر الجديدة وأرض الجولف.

البابا شنودة هو الذى أظهر ضراوة الخلاف مع البروتستانت فى واحدة من ظهورات العدرا فى سنواته الأخيرة (توفى فى العام ٢٠١٢)، فى البداية لم يكن حاسمًا فى مسألة الظهور من عدمه، كان عائدًا من رحلة علاجية له فى أمريكا، دع عنك تندر البعض على البابا شنودة، من أنه طالما يعتقد فى ظهور العذراء، وهذا الظهور فى حد ذاته يأتى لعلاج المرضى، فلماذا تركها البابا فى مصر، وذهب يطلب الشفاء فى أمريكا؟، ولماذا لم يسلم نفسه للعذراء كى تعالجه طالما أنه يوقن بقدرتها على شفاء المرضى، وسلم نفسه للأطباء الذين يتعاملون بالعلم ولا يعتمدون على المعجزات؟

لكن تأمل فقط ما قاله البابا وهو فى المطار عندما سئل عن ظهور العذراء، قال إنها تحب مصر، لم يقل ظهرت، ولم يقل لم تظهر، لكنه فى عظته الأسبوعية يوم الأربعاء الذى أعقب ما تردد عن تجليها، أكد ظهور العذراء، وهاجم المشككين والمتشككين فيها، وخص البروتستانت بالهجوم، قال البابا نصًا: «الإخوة المسلمون يؤمنون ببتولية العذراء وأن الله اصطفاها على سائر العالمين، وأغلب المسلمين يحبون ويكرمون العذراء مريم أكثر من بعض البروتستانت المسيحيين».

وكما مارس البابا شنودة تمييزًا طائفيًا فى تفسير الظهور أخرج به البروتستانت من المسيحية تلميحًا وليس تصريحًا، فإنه مارس تمييزًا آخر يدخل فى باب الخرافة أكثر عندما قال نصًا أيضًا: «البسطاء يستطيعون رؤية العذراء، أما المعقدون فلا يرونها، ومن لا يؤمن بظهورها فإنها بدورها تمنعه من رؤيتها».



ظهور العذراء كان له تفسير طائفى آخر، فأمام إحدى الكنائس التى قيل إن العذراء ظهرت فيها، قال رب أسرة مسيحى بدا عليه الإرهاق والتعب، إن ظهور العذراء يأتى ردًا على الدكتور محمد عمارة الذى يتهم الإنجيل بأنه محرف، فظهورها يكذبه ويجعل ما يقوله ليس إلا نوعًا من الأوهام، والآن فماذا يقول فى هذه المعجزة المؤكدة؟.

إن ظهور السيدة العذراء- المزعوم- وحّد الأجساد المتعبة، لكنه لم يوحد القلوب المتنافرة والعقول المتناقضة، وإذا كان البعض يرى أنها جاءت لترفع المعاناة عن ظهور الأهالى الذين تتعبهم آلام الفتنة الطائفية، فهل معنى ذلك أن الأحداث الطائفية ستنتهى؟.

أعتقد أن شيئًا من ذلك لا يمكن أن يحدث، فالنار تحت الرماد، وظهور العذراء وحده ليس كافيًا لأن يُنهى التوتر الطائفى الذى تعيش مصر به وعليه، رغم كل ما يقال عن وحدة النسيج، والتلاحم الوطنى الذى لا يمكن أن يفصمه شىء.

لقد قال البابا شنودة إن مريم العذراء تجلت خمس مرات فى مصر فى الخمسين سنة الأخيرة، كان أعظمها تجلى الزيتون فى عام ١٩٦٨، ويجزم من يعتقدون فى ظهور العذراء أنها تأتى فى أوقات الأزمات التى يمر بها المصريون، جاءت بعد هزيمة ٦٧، وجاءت أكثر من مرة فى عهد الرئيس مبارك، لما شهده من أزمات طاحنة أهلكت الحرث والنسل، وهو تفسير شعبوى متعصب، فهى تظهر للمصريين فقط، والبابا يفسر ذلك بأنها تحب مصر وتحن إليها، لأنها زارتها مع المسيح، عليه السلام، هاربة به ممن أرادوا قتله.

فإذا كانت العذراء تظهر لمن يحتاجون إليها، فلماذا لم تظهر لأهالى فلسطين وهم فى أشد الحاجة إليها؟.

وإذا كانت تظهر فى الأرض التى تحبها، فلماذا لم تظهر فى أرض فلسطين على سبيل المثال؟، وهل تحب مصر أكثر من فلسطين التى ولدت وماتت فيها والتى صُلب فيها ابنها طبقًا للعقيدة المسيحية، ورفع منها إلى السماء طبقًا للعقيدة الإسلامية؟.

ثم لماذا لم تظهر فى عصر الرئيس السادات، وهو العصر الذى شهد أكبر صدام سياسى بين الرئيس والبابا شنودة؟.

أم أنها كانت غاضبة من الرئيس السادات؟ لقد قيل إنها ظهرت بعد نكسة ٦٧ لأنها أرادت أن تقف إلى جوار الرئيس عبدالناصر لمواقفه من الأقباط ولعلاقته الجيدة مع البابا كيرلس، وهو أمر مرفوض، فإذا كانت تظهر فى عهد رئيس يراعى الأقباط من أولادها، فلماذا ظهرت فى عصر الرئيس مبارك، وهو، بكل الأحوال، لم يكن عصرًا سعيدًا على الأقباط؟.



ليس من شأنى أن أقتحم الخلاف اللاهوتى حول ظهور العذراء من عدمه، ولن أكون حزينًا أو غاضبًا إذا ثبت أن العذراء ظهرت وتجلت، ولكننى أنظر إلى حالة الاستخدام العامة لمثل هذا الظهور، وهو استخدام يحتاج إلى مزيد من التأمل والتروى فى الحكم عليه.

إن جموع المنتظرين لمريم العذراء أهانوها وانتقصوا من شأنها من خلال نوعية الهتافات التى رددوها، وهى من نوعية «بص شوف العدرا بتعمل إيه».. و«الست العدرا منورة».. و«العمود منور ليه عشان العدرا واقفة عليه»، كلها تعبيرات مبتذلة وتصلح لتشجيع فريق كرة قدم، لكنها أبدًا لا تليق بقداسة وعظمة ومكان ومكانة السيدة العذراء.

فجماهير بهذا القدر من الابتذال أعتقد أن العذراء مريم لن تكون حريصة أبدًا على أن تتجلى لهم، خاصة أنهم نفعيون ذهبوا إليها وكل منهم يحمل همومه الصغيرة ويطمع فى أن تخلصه السيدة مريم منها، وهو ما يعكس منتهى العجز وقلة الحيلة عند من وقفوا فى انتظار من يعتقدون أنه يأتى.. رغم أنه فى الواقع لا يأتى أبدًا.

لقد قيل إن ظهور العذراء فى أوقات كثيرة تكون له أهداف سياسية، ومن يقفون وراء هذا التفسير ويدعمونه يؤكدون أن هناك نوعًا من التنسيق الأمنى فى إخراج مسرحية الظهور بهذه الطريقة لإلهاء الملايين التى تتابع الحدث وتشاهده عن القضايا الكبرى التى تعتصر مصر، هناك من يريد أن يغطى على كل المشكلات والأزمات التى تعصر الناس وتعتصرهم بخرافة أسطورية، يعرف من صنعها أنها ستكون قادرة على جذب المصريين جميعًا إليها، وعندما تأتى الخرافة فلا مكان ولا قيمة لأى عقل.

التسليم بهذا التفسير فيه إفراط فى الاستسهال، لكن ما معنى إحالة أحد الكهنة فى الكنيسة الأرثوذكسية إلى التحقيق الداخلى ذات مرة لأنه أعلن بجرأة أن العذراء لم تتجلَّ؟!، إن هناك حالة من التغييب يتم استخدام رجال الكنيسة فيها، وهم لا يعترضون على هذا الأمر حتى لو كانوا خلاله أداة طيعة فى يد الأمن، فالأمن بالنسبة للكنيسة من توابع ولى الأمر الذى لا بد أن تطيعه وتسمع لما يقوله ربما دون نقاش.

هذا التفسير يمكن أن يأخذ به من يريد، وأن يرفضه من يشاء، لكن على هامشه لا يمكننى أن أشكك بسهولة قد تصل إلى درجة السطحية فى تجلى العذراء، وأن أصفه بأنه خرافة أو مجرد لون من الدجل الذى يتملكنا، لأن الأقباط فى نهاية الأمر لا يتعاملون مع هذا الظهور على أنه أمر معجز فقط، فقد قدمت لهم العذراء، كما يقولون، عندما تجلت، خدمات جليلة.

منها مثلًا ما حدث فى أول ظهور لها عرفته الكنيسة الأرثوذكسية، فقد ظهرت للأنبا ثيئوفيلوس، البابا الثالث والعشرين فى تاريخ الكنيسة، حيث كان على وشك السفر إلى دير المحرق لتكريس الكنيسة المشيدة باسمها هناك، وقد أخبرته فى رؤية له بعد ظهورها له بكل الأماكن التى زارتها فى مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار، وأخبرته بتفاصيل الرحلة كلها من فلسطين إلى مصر، إلى آخر نقطة فى المنطقة التى أقيم فيها دير المحرق والعودة إلى فلسطين، وأوضحت له الطريق الذى سارت فيه العائلة المقدسة ذهابًا وعودة إلى مصر، وعلى إثر هذه الرؤية قام البابا بكتابة كتابه عن الرحلة المقدسة الذى اعتمدته الكنيسة الأرثوذكسية كمصدر رئيسى لرحلة العائلة المقدسة داخل مصر.

أعانت السيدة مريم العذراء بظهورها كذلك الأنبا إبرام بن زرعة السريانى، البابا الثانى والستين فى تاريخ الكنيسة، على أن يعرف القديس سمعان الخراز، ويعرف المنهج الروحى الذى من خلاله نقل جبل المقطم بمدينة الفسطاط فى زمن المعز لدين الله الفاطمى، حيث تم نقل جبل المقطم فى القرن العاشر عندما طلب المعز من الأنبا إبرام أن ينقل الجبل من مكانه إلى مكان آخر، كما يقول الكتاب المقدس: «إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل فقولوا لهذا الجبل أن يُنقل فيُنقل».

لم يكن ظهور السيدة العذراء أمرًا خاصًا بها إذن، ولكنه كان يحدث مرتبطًا بظرف بشرى وبحاجة تؤرق الناس وتأخذ عليهم حياتهم كما حدث فى ١٩٦٨، وكما حدث كثيرًا بعد ذلك، فالمعجزة لم تحدث أبدًا لوجه الله، بل كان وراءها ما يحركها ويسهم فى صنعها.



إننا ارتضينا بمعجزات الأنبياء التى حدثت فى حياتهم، وتم إخبارنا عنها دون أن نراها، لأنهم فى النهاية أنبياء أرسلتهم السماء بكلمتها وتأييدها لتوصيل رسالتها، وذلك تحديدًا الذى يجعلنا لا نصدق بسهولة أى معجزة أو كرامة تظهر بعدهم، فالبشر يعيشون حالة من العجز الدائمة والمستمرة، ولأن زماننا يخلو من المعجزات فقد أسهم البشر فى صنعها وصياغتها والترويج لها، ولا فرق فى ذلك بين تجلى العذراء ومعجزات القديسين فى تاريخ الأقباط وكرامات ومعجزات الأولياء المسلمين الذين تنتشر أضرحتهم فى كل مكان دون أن نعرف لهم أصلًا أو فصلًا، لكنها عادتنا، فنحن نصنع الخرافة ونصدقها، نصنع الولى ونتقرب إليه، نصنع العجل ثم نعبده.

إننى لا أقول إن معجزات تجلى العذراء تتم فبركتها، فهناك من يستطيع أن يحلل ويفسر ويفحص الحدث وما يعقبه من أحداث ويتحمل هو مسئولية هذا الحكم العاصف، لكننى أذهب إلى أن معجزة ظهور العذراء تحدث داخل من رأوها، ثم اعتقدوا أنها كانت واقعًا، وفى كل مرة يتم تضخيم المعجزة، فالتضخيم فى النهاية سيكون مفيدًا، فكلما كبرت المعجزة كانت فرصة تصديقها أكبر.

لقد تجلت العذراء فى مصر منذ خمسين عامًا، وهو التجلى الذى يأتى على أنه الأهم والأكبر فى تاريخ التجليات المريمية، كان الظرف الذى رآها فيه المصريون مناسبًا، بلد مهزوم ومنسحب إلى الخلف.

وعليه فإذا أردتم أن تتجلى العذراء فليس عليكم إلا أن تقرروا ذلك، فهى لا تتأخر عمن يريد أن يراها، فالعذراء وكما كل القديسين والأولياء الذين يعيشون فى داخلنا، نحن الذين نمنحهم حق التجلى، ونحن الذين نحجب عنهم حق الحياة.. هذا وفقط.

من كتاب «أفكار منحرفة»

لـ«محمد الباز»