«ماكرون» لـ«روحانى»: ملتزمون بالاتفاق النووى

شدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيرانى حسن روحانى، على رغبة باريس فى إبقاء الاتفاق النووى الإيرانى، رغم انسحاب واشنطن منه.



وقال قصر الإليزيه فى بيان، إن ماكرون ذكّر روحانى بالمسئوليات التي تتحملها طهران بموجب الاتفاق النووى، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسى أعرب عن عزم بلاده الاستمرار فى تطبيق الاتفاق النووى بأكمله، وعلى طهران أن تقوم بالشىء ذاته.



وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون مع جميع الدول المعنية، حفاظًا على الاتفاق وحماية للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن وزيرى خارجية البلدين سيعقدان قريبًا اجتماعًا بهدف مناقشة مواصلة تطبيق الاتفاق.



وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وإعادة فرض العقوبات المجمدة بموجب هذه الصفقة على طهران.