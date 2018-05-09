القوى العاملة: تدريب الشباب على الفندقة أمر مهم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وجود جهات ومؤسسات تتحمل المسئولية المجتمعية، لتدريب الشباب في عدة مجالات، خاصة مجال السياحة والفندقة في مصر، بات أمرا مهما في المرحلة المقبلة.



وأضاف وزير القوى العاملة، خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، لتأهيل الشباب وتدريبهم على المهارات الفندقية وتجهيزهم لسوق العمل لتحقيق رؤية مصر 2030، أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع إدارة الفندق خلال الفترة المقبلة في مجال التدريب والسلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع الخاص، استكمالًا لمنظومة الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتدريب الشباب 2016.



من جانبه، وجّه ناصر فضلي، المدير الإقليمي لقطاع التنمية البشرية في إفريقيا بمجموعة فنادق انتركونتيننتال الشكر للوزير، لتبنيّه مبادرة تدريب الشباب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف الرؤية من الحد من البطالة وتنمية المجتمع.