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الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:11 م

شريف إسماعيل يصل مركز المؤتمرات لافتتاح معرض أهلا رمضان

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2163630

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء، إلى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لافتتاح معرض سوبر ماركت "إكسبو أهلًا رمضان".

ويفتتح معرض سوبر ماركت "إكسبو أهلًا رمضان"، أبوابه للجمهور غدًا الخميس، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات في مدينة نصر، بالتنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

ويقام المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، تحت شعار البيع المباشر للجمهور بسعر المصنع، بمشاركة نحو ٢٥٠ شركة من كبريات الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية والمشروبات والمنظفات ومستلزمات المنزل، كما يشارك في المعرض جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وشركات الجملة والتجزئة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة.

ويتيح معرض "أهلا رمضان" استقبال أكثر من مليون زائر يوميًا طوال فترة إقامته، وتتنافس الشركات العارضة بمنتجاتها المتنوعة ذات الجودة العالية لجذب المستهلكين، كما يعد المعرض حلقة الوصل المباشر بين المصنع أو المستورد والمستهلك، دون وسطاء أو حلقات؛ بهدف تخفيض التكلفة وتقديم السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء على الأسر المصرية.

ويعد معرض "سوبر ماركت إكسبو" أول معرض للسلع الغذائية في الشرق الأوسط وأكبر معرض من نوعه يقام في القاهرة سنويا، وتأسس عام 1996، وعقد ٢٢ دورة ناجحة على مدار ٢٢ عاما، وتنظمه الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفنادق والمنتجعات السياحية، ويتميز بأنه الأول من نوعه الذي يقام لمصلحة المستهلك، حيث يدعم حق المستهلك في الحصول على كافة احتياجاته قبل شهر رمضان بأسعار تنافسية.

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