خطوات إنشاء كلمة مرور آمنة بعد تسريب بيانات «تويتر»

عقب طلب شبكة تويتر من المستخدمين تغيير كلمة المرور الخاصة بهم أخيرًا، ينصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بتعيين كلمات مرور لا تقل عن 8 علامات، وتشتمل على توليفة من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والعلامات الخاصة.



وأضاف الخبراء الألمان، أنه من الأفضل الاعتماد على ما يعرف باسم Passphrase، وهي عبارة عن مجموعة من الكلمات العشوائية، التي تفصل بينها مسافة، أو استعمال تسلسل العلامات مثل "k$s6asH yVj ysdj3f"، وهناك بعض خدمات الويب لا تسمح بإدخال المسافة ضمن كلمة المرور، وهنا يمكن استعمال علامة خاصة كفاصلة بين الكلمات، ومن الأمور المهمة أن تقتصر كلمة المرور على خدمة ويب واحدة فقط، وألا يتم استعمال كلمة المرور نفسها مع أكثر من حساب أو خدمة على الويب.



وينصح المكتب الألماني باستعمال برامج إدارة كلمات المرور، والتي تساعد المستخدم على إنشاء وإدارة كلمات مرور آمنة، ومن أشهر برامج إدارة كلمات المرور 1Password وKeePass وRememBear.



ومن المستحسن أيضًا استخدام وظيفة المصادقة ثنائية العامل، حيث يتم إرسال كود رقمي إلى المستخدم عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عبر تطبيق الهاتف الذكي، ويجب إدخال هذا الكود أيضًا عند تسجيل الدخول في الخدمة أو حساب الويب.



وتوفر شبكة تويتر إمكانية إرسال الكود عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق تطبيق جوجل Authenticator.