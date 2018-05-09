غادة والى: محمد صلاح ساهم فى زيادة الوعى ضد الإدمان

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إعلانات النجم محمد صلاح، اللاعب المحترف فى صفوف ليفربول، كان لها بالغ الأثر فى زيادة الوعى بالعلاج من الإدمان.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018-2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعى.



وأوضحت "والى"، أن نسبة الاتصالات على مركز علاج الإدمان بلغت 400% بسبب مشاركة النجم العالمى محمد صلاح في الحملة، مؤكدة أن لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، شارك فى هذه الحملة التوعوية بالمجان.

