«الوزراء» يوافق على مقترحات اللجنة المعنية بالمصارف التى تغذى فرع رشيد

وافق مجلس الوزراء على المقترحات التى انتهت إليها أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2018 والمعنية بالمرور على المصارف التى تغذى فرع رشيد، وحصر كل مصادر التلوث بها (صحى، صناعى، زراعى)، واقتراح حلول للقضاء على هذه المصادر أو الحد من تأثيرها.



وتضمنت مقترحات القضاء على مصادر التلوث أو الحد من تأثيرها، قيام محطات الصرف الصحى التى تقوم بإلقاء السيب النهائى على فرع رشيد بمعالجة الصرف الصحى بالطرق والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تركيب محطات مستمرة لرصد نوعية المياه للسيب النهائى فى محطات الصرف الصحى والمنشآت الصناعية، وفى نهاية المصارف التى تصب على فرع رشيد وربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر، ذلك إلى جانب سرعة تنفيذ الدراسات السابقة للاستفادة من مياه الصرف الصحى لمحطتى زنين وأبورواش للاستفادة منها فى أغراض الزراعة، فضلًا عن التوسع في خدمة القرى بشبكات الصرف.