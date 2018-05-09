«زراعة كفر الشيخ» تعلن انتهاء موسم حصاد القمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عن انتهاء موسم حصاد محصول القمح بالمحافظة بنسبة 100%.



وقال المهندس عبد الرافع عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المحافظة قامت بزراعة 238.808 فدان قمح من مختلف الأنواع، مضيفا أنه تم اخطار المديرية بنهاية موسم الحصاد رسميا سواء في الحقول التابعة لجمعيات الائتمان، أو الحقول التابعة لجمعيات الإصلاح الزراعي أو جمعيات المراقبة.



وأشار إلى أن موسم الحصاد كان هذا العام مبشرا، حيث وصل متوسط انتاجية أردب القمح ما بين 15 – 20 أدرب، حيث تم توريد 139 الأف طن قمح محلي حتى الآن بشون وصوامع المحافظة، منذ 15 إبريل وحتى الآن وما زال الباب مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي، حيث أنه من المتوقع أن يصل نسبة القمح المورد لـ180 ألف طن على الأقل.