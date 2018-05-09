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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:38 م

وزير التعليم: النظام الجديد سيطبق على الجميع بلا استثناء

طارق شوقي
طارق شوقي
أش أ
dostor.org/2163592

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد خلال شهر سبتمبر القادم فى جميع المدارس التى تعطى شهادة مصرية لمن يلتحق بالسنة الأولى الابتدائية، مشيرًا إلى أنه لن يتم استثناء أحد منه وسيطبق على الجميع، وأن اللغات ستظل كما هى، ولكنها ستعمل وفقًا للنظام الجديد، نافيًا ما تردد عن تأجيل هذا النظام.

وقال الدكتور شوقى -في مؤتمر صحفق عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لن يكون هناك نظامان، بل هو نظام واحد سيطبق، وأن من هم فى الصف الثاني الابتدائي سيستمرون دون تغيير حتى يتخرجوا.

وأضاف أن المدارس التي تدرس باللغات الأجنبية ستستمر فى التدريس بهذه اللغات لكن وفقًا للنظام الجديد، منوهًا إلى أن خريطة تدريب المعلمين، الذين يصل عددهم إلى 150 ألف معلم، ستكون متوفرة لهم بعد 15 يومًا ليتم تجهيزهم خلال شهري يوليو وأغسطس، وسيتم اختيارهم وفقًا لمسابقات، كما يتم اختيار المعلمين للنظام اليابانى، وأن الخطة الزمنية مستمرة بتوقيتاتها، كما يتم توفير الأجهزة والشبكات والتابلت وغيرها.

وأوضح أن مدارس المرحلة الثانوية، التى يجرى تطويرها وفق الخطة المرسومة، ستكون جاهزة خلال أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن المناهج القديمة من الصف الثانى الابتدائى وحتى الثانوية العامة يتم تطويرها وتحديثها، كما أن هناك لجنة تتولى عملية التطوير بحيث يتم تقليل المحتوى بهذه المناهج.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هذا النظام يهدف إلى خدمة 15 مليون طالب من خلال وجود اللغة العربية ولغتين أجنبيتين، كما يوفر هذا النظام بديلًا حكوميًا جيدًا بشكل مجاني للتعليم تم وضعه من خلال خبراء التربية والمناهج والامتحانات، إلى جانب خدمته للفقراء.

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