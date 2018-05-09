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سياسي
الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:36 م

نائب: مُلّاك يحصلون على "تكافل وكرامة".. ووالي:"ادينى أسماءهم"

النائب عصمت زايد
النائب عصمت زايد
كريمة أبو زيد
dostor.org/2163591

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أشخاصًا فى دائرته يمتلكون عشرات الأفدنة ويحصلون على معاش "تكافل وكرامة".

وردت عليه الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: "أرجوك ادينى أسماءهم، قولى اسمه وفى قرية إيه ونوقف الدعم عنه فورا ونقيم جنحة مباشرة ونسترد الأموال منه، لدينا 282 ألف شكوى وتظلم نفحصهم".

وأضافت غادة والى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات 22 مليون مواطن بكل تفاصيل حياتهم يرون أنهم يستحقون الدعم وتم فحصهم جميعا، موضحة أن 43% منهم استحق معاش تكافل وكرامة، وأن هناك شكاوى كيدية كثيرة.

الأمر نفسه طرحه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن كل مشروع هناك من يتسلل إليه بطرق غير مشروعة ويتم التعامل معه بشكل فورى، مطالبا النواب بإبلاغ الحكومة بأى حالة تسلل أو خرق لنظام معاش تكافل وكرامة.

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