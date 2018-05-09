"سعفان": نعمل على توفير فرص عمل للشباب في الخارج

انطلقت منذ قليل، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومجموعة فنادق "انتركونتيننتال" قطاع مصر لتأهيل الشباب، وتدريبهم علي المهارات الفندقية لتجهيزهم لسوق العمل لتحقيق رؤية مصر 2030.



وحضر توقيع البروتوكول محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وسايمن سيبمبر، مدير العمليات بأفريقيا، ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، وناصر فضلي، المدير الإقليمي لقطاع التنمية البشرية في أفريقيا.



وقال "سعفان"، أن توقيع البروتوكول يصب في مصلحة شبابنا لتأهيلهم إلى سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج.



وأضاف، "نحن نرحب بأي مؤسسة أو شركة قادرة على المساهمة في ملف التدريب في مصر، لجعل شبابنا قادر علي اجتياز اختبارات العمل الفندقي".



وأشار إلى، أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الخارج.





