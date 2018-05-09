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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:32 م

السودان: قدمنا اقتراحًا شاملًا للدول الثلاث بشأن سد النهضة

معتز موسى
معتز موسى
هالة أمين
dostor.org/2163586

أعرب السودان، اليوم الأربعاء، عن أسفه لبيان مصر الرسمى الذى ألقت فيه اللوم على السودان وإثيوبيا لتعثر المحادثات الثلاثية الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبى.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان لها: "تعرب وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، والتي تتناقض مع الروح الإيجابية بين البلدين".

وقال البيان: «قدم السودان اقتراحًا شاملًا بتوافق الآراء وافقت الدول الثلاث على النظر فيه والرد عليه فى غضون أسبوع والنظر فى إمكانية استخدامه كوسيلة للخروج من الأزمة الفنية الحالية».

كما شدد وزير الرى السودانى معتز موسى على موقف السودان الثابت بشأن ضرورة بذل جهد لاستكمال الدراسات، ومواصلة المحادثات والاجتماعات.

ومن المتوقع أن تجتمع الدول الثلاث مرة أخرى فى أديس أبابا في إثيوبيا يوم 15 مايو حول نفس القضية.

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