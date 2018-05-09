"الأوقاف" توفد 25 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالى رمضان بهذه الدول

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدفعة الثالثة من موفدي الوزارة لإحياء ليالي شهر رمضان المقبل (لعام 1439 هـ 2018 م) وعددهم 25 إمامًا وقارئًا.



وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن من بين الموفدين (إمامين وقارئ) على نفقة الوزارة وسيتم إيفادهم إلى كل من: سريلانكا وصربيا وسويسرا.



وأوضح البيان أن هناك موفدين بدعوات رسمية خاصة عددهم 22 إمامًا وقارئًا سيتم إيفادهم إلى دول إسبانيا (خمسة) وكندا (ستة) والبرازيل (ثلاثة) وأمريكا (اثنان) وواحد إلى كل من: ألمانيا وأستراليا وبلجيكا والنمسا وروسيا وبلغاريا.



وأشار إلى أنه بهذا العدد الجديد يصبح إجمالي عدد الموفدين من الأوقاف حتى الآن 88 موفدًا خلال شهر رمضان لهذا العام.



وأعرب الوزير عن تمنياته لهم بكل التوفيق والسداد وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم.