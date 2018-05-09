ولي العهد البريطاني يصل اليونان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

وصل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز وقرينته كاميلا باركر دوقة كورنوال، إلى اليونان في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي "تشارلز" في وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، كما من المقرر أن يقوم ولي العهد البريطاني وزوجته، خلال الزيارة، بتفقد السفن البحرية البريطانية التي ترسو في ميناء بيرايوس، والتي تشارك في عمليات بحث وإنقاذ مشتركة مع سفن خفر السواحل اليونانية.



كما سيطير الزوجان الملكيان إلى جزيرة كريت بعد غدٍ الجمعة لزيارة موقع كنوسوس الأثري، ليقوم بعدها الأمير تشارلز بزيارة مبنى المدرسة الأثرية البريطانية.



وتأتي هذه الزيارة الرسمية تلبية لدعوة من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، فيما تعد هذه المرة الأولى في التاريخ اليوناني الحديث التي يكون فيها أفراد العائلة المالكة البريطانية ضيوفا رسميين في البلاد.