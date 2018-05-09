ميار الغيطي تنتهي من "هي وكأس العالم" الأسبوع الحالي

تنتهي الفنانة ميار الغيطي من تسجيل مسلسلها الإذاعي "هي وكأس العالم"، الأسبوع الحالي، لبثه على المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة، بمناسبة انطلاق كأس العالم بروسيا.



وقالت "الغيطي" إن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكرة في مقدمتهم أحمد شوبير وخالد الغندور، ويتناول موضوعات حول كأس العالم وأهم الأسرار، موضحة أنه سيتم بثه على عدد من المحطات الإذاعية منها البرنامج العام والشباب والرياضة.



وعلى صعيد الدراما التليفزيونية، انتهت ميار الغيطي من تصوير مسلسلها "طلعت روحي"، المقرر عرضه خارج سباق رمضان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال 45 حلقة، حول نديم الذي يعمل بأحد مكاتب المحاماة الكبرى ويقع في حب إحدى بطلات العمل التي تعمل محامية هي الأخرى، على الرغم من عدم وجود أي صفات مشتركة بينهما، ما يسبب وقوع العديد من المواقف الكوميدية.



"طلعت روحي" بطولة نيكولا معوض، إنجي وجدان، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.