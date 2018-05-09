تظاهرات بجمهورية الجبل الأسود ضد استهداف الصحفيين

تظاهر المئات في جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، ضد استهداف الصحفيين المعنيين بالتحقيق في الفساد، وذلك على خلفية إصابة صحفية بارزة بطلق ناري أمس الثلاثاء على يد مجهولين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المتظاهرين تجمعوا خارج مقر الحكومة بالعاصمة بودجوريتسا حاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا العنف" و"حياة بلا خوف"، مضيفة أنهم طالبوا الحكومة بالتوصل لمنفذي الاعتداء على الصحفية أوليفيرا لاكيك التي تعمل لدى صحيفة مستقلة.



كما اتهم المتظاهرون الحكومة بالتقصير في حل أزمة سلسلة الهجمات التي استهدفت الصحفيين خلال السنوات الأخيرة، ومنها الهجوم على الصحفية ذاتها قبل 6 سنوات والهجوم على صحفي آخر معني بالجريمة والفساد بقنبلة أمام منزله.



يشار إلى أن جمهورية الجبل الأسود انضمت لحلف شمال الأطلسي (ناتو) العام الماضي، وتعهدت بدفع حرية الصحافة وحكم القانون وتنفيذ إصلاحات أخرى لأزمة لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.