رولا معايعة: توافد السائح العربي إلى فلسطين دعم لقضيتنا

قالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، إن وجود السائح العربي في فلسطين خاصة بالقدس والمسجد الأقصى يعد دعمًا للقضية الفلسطينية.



وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة الـ 44 لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أن توافد السائح العربي على فلسطين لا يعد دعمًا سياسيًا فقط للقضية الفلسطينية، ولكنه يمثل في الوقت نفسه دعمًا اقتصاديًا ومعنويًا للشعب الفلسطيني.



وأوضحت أن زيادة حركة السياحة العربية إلى فلسطين تحمل العديد من الإيجابيات للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع السياحي على وجه الخصوص، فتواجد السائح العربي بالفنادق الفلسطينية، وشراؤهم المنتجات والمشغولات الفلسطينية من أصحاب المحلات يمثل دعمًا اقتصاديًا كبيرا لفلسطين، فضلًا عن أنه يعد حماية للقدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض للانتهاكات يوميًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عدم وجود سياحة عربية إسلامية بالمسجد الأقصى يمثل فرصة للاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بالاستمرار في انتهاكاتهم.



وفيما يتعلق بحركة السياحة الوافدة إلى فلسطين، كشفت الوزيرة الفلسطينية أن حركة السياحة الفلسطينية تشهد نموًا مستمرًا في أعداد السائحين الوافدين إلى فلسطين رغم الاحتلال وممارسته اليومية تجاه الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا في معدلات السياحة الوافدة إلى فلسطين، مشيرة إلى أن ما يقرب من 2.7 مليون سائح زاروا فلسطين العام الماضي بزيادة قدرها 400 ألف سائح عن العام قبل الماضي.



وأعربت عن توقعها بأن يشهد العام الجاري 2018 نموًا أكبر من حيث عدد السائحين الوافدين إلى فلسطين، مشيرة إلى أن السائح الروسي يمثل النسبة الأكبر من حيث أعداد السائحين القادمين إلى فلسطين خلال السنوات الست الماضية، يليه السائح الإيطالي والبولندي والروماني والعديد من دول العالم.



وأشارت إلى أن أغلبية السائحين الوافدين إلى فلسطين كانوا من أجل السياحة الدينية المسيحية، مشيرة إلى أنه تم التركيز خلال الفترة الأخيرة الماضية على تشجيع السياحة العربية الإسلامية التي كانت موجودة قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وحول التعاون مع مصر في القطاع السياحي، أوضحت رولا معايعة، أن التعاون قائم بين مصر وفلسطين، متمنية زيادته أيضًا خلال الفترة القادمة سواء على مستوى الوزارات أو القطاع الخاص فى البلدين، مشددة على أهمية العمل سويًا في التسويق للمنطقة بشكل عام.



وحول المشاركة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، أوضحت الوزيرة الفلسطينية أن الأمر يعد ضروريًا لأنه جزء من التأكيد على الهوية الفلسطينية وجزء من إقناع العالم بعدالة القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال ومن حقه أن يعيش مثل باقي شعوب العالم.

