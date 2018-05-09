وزيرة التضامن: إصدار لائحة قانون «ذوى الإعاقة» خلال أسبوعين

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.



وأوضحت، أن تطبيق القانون يحتاج 50 مليون جنيه، وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة.



لافتة إلى التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة.



وأشارت إلى أن كل وزير تكون لديه طموحات وخطط لكل وزارة المالية والتخطيط لا تستجيب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة.