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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:10 م

برلماني: "العفو الدولية" كاذبة وتسعى لتشويه صورة مصر

عماد سعد حمودة
عماد سعد حمودة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2163563

قال النائب عماد سعد حمودة إن التقرير المسيء وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية فى 7 مايو 2018 حول أوضاع السجون فى مصر، يؤكد أن هذه المنظمات لا تعرف شيئًا عن حقوق الإنسان وأنها تكيل بمكيالين.

وأضاف حمودة، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا التقرير ضم الكثير من العبارات المرسلة التى لا أساس لها من الصحة، كما أن المصادر التى تم الاستناد إليها فى التقرير ليست من ذوى الاختصاص أو فى أغلب الأحيان هم من أقارب الجماعات الإرهابية وهذا يؤكد أن التقرير بعيد عن الواقع وكله مغالطات ومعلومات مزورة تهدف لتشويه صورة الدولة المصرية.

وتساءل عضو مجلس النواب، فى بيانه، لماذا لم تسع هذه المنظمة الدولية والقديمة فى مجال حقوق والإنسان والتى تزعم كذبًا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان فى العالم، لأن تتحقق من هذه المعلومات المغلوطة ؟، وكيف لها أن تقع فى فخ خلط العمل بالسياسة؟، متابعا: ألا تعلم هذه المنظمة أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون، وهو ما يتم على مدار العام.

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