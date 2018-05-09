«جونسون»: لا نعتزم الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق.



وأضاف «جونسون»، فى تصريحات نقلها تليفزيون «سكاي نيوز» البريطانى، أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق لا يغير تقييم المملكة المتحدة للاتفاق.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووى الموقع في يوليو 2015 بين الدول الكبرى "5+1" «الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا» من جانب، وإيران من جانب آخر، مضيفًا أنه سيوقع مذكرة رئاسية لإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

