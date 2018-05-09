"مخاليف": برامج الحماية الاجتماعية تتعرض لمحاولات تلاعب

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ضرورة تصفية الدعم لضمان الوصول إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن البرلمان تطرق إلى هذه الأزمة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية خلال جلسة اليوم وبالتحديد التجاوزات التي تحدث في دعم "تكافل وكرامة"، حيث وعد الوزير بالعمل على حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف مخاليف، في تصريحات له، أن ملف الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية يتعرض لمحاولات فساد وتلاعب وهو ما أسفرت عنه شكاوى المواطنين في برنامج تكافل وكرامة حيث يتحايل البعض من القادرين والأغنياء على الحكومة للحصول على الدعم في حين يعاني العديد من الفقراء ومحدودي الدخل دون أن يصل الدعم إليهم، لذلك فتح النواب هذا الملف خلال الجلسة العامة مطالبين الحكومة بردع المخالفين والفاسدين.



وشدد نائب المصريين الأحرار على أن تنقية الدعم أهم من زيادته خاصة في ظل زيادة عدد المتلاعبين بالتزامن مع زيادة أعداد المستحقين، مشيرا إلى أن البرلمان سيتابع مع الحكومة آخر التطورات بشأن أزمة برامج الحماية الاجتماعية قبل إقرار الموازنة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.