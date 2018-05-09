إسبانيا ترفض تشريع «الحكم عن بُعد» فى إقليم كتالونيا

رفضت الحكومة الإسبانية الاعتراف بمشروع القرار المتوافق عليه من قبل البرلمان الكتالونى ما يسمح للحاكم الكتالونى المقال كارليس بوتشيمون، بتولى مقاليد الحكم للإقليم.



وناشد ماريانو راخوى، رئيس الوزراء الإسبانى، أعضاء المحكمة الدستورية، قائلًا: «إن هدف الحكومة الإسبانية حاليًا يكمن فى تشكيل حكومة كتالونية جديدة، والعمل على إنهاء حالة الافتراضات التى لن تؤدى إلى شىء على الإطلاق».



ومن جانبه، طالب "راخوى" المستقلين فى إقليم كاتالونيا بالاستسلام والاعتراف بعدم إمكانية تنصيب «بوتشيمون» حاكمًا للإقليم عن بُعد، والعمل على اختيار مرشح مناسب لولاية الإقليم بحد أقصى 22 مايو الجارى وإلا سيضطرون بذلك إلى عقد انتخابات جديدة.



وقال إنيجو مينديز دى بيجو، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الإسبانية فى تصريحاته: «لن يتمكن أى مرشح برلمانى من تولي مقاليد الحكم في كتالونيا طالما لا يملك صلاحية التواجد داخل البرلمان».



ومن جانبه، وصف «مينديز» الحاكم الكتالونى المقال بأنه مجرد هارب من العدالة الإسبانية لا أكثر.



وقد أوضح «دى فيجو» أنه بالإضافة إلى الإصلاح القانونى الذى يسمح بهذا التعيين عن بُعد، لجأت الحكومة كذلك إلى جوانب أخرى، مثل السماح بعقد الاجتماعات التنفيذية الكاتالونية «عن بعد»، فضلًا عن إجراء التغييرات من خلال القراءات الفردية، مشيرًا أن القنون من شأنه إنتهاك المعايير التشريعية فى البرلمان الكتالوني.



يشار إلى أن صدق البرلمان الكتالونى يوم الجمعة الماضى على تشريع قانون يسمح بتقدم مرشح رئاسى للإقليم الكتالونى حتى وإن كان المرشح غير متواجد فى البلاد ما يتيح الفرصة أمام «بوتشيمون» المحتجز فى ألمانيا حاليًا بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن العدالة الإسبانية، بالترشح مرة أخرى لولاية الإقليم.

