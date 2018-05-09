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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:05 م

طارق شوقى عن نظام التعليم الجديد: لا داعى للقلق

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
هيام النحاس
dostor.org/2163556

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن تطبيق نظام التعليم المصرى الجديد سيكون فى سبتمبر المقبل دون تأجيل.

وأضاف أنه سيتم تسليم الدليل التدريبى للمعلمين لنظام التعليم الجديد خلال 15 يومًا وبدء عمليات التدريب للمعلمين خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، والذى سيتضمن 150 ألف معلم، وسيتم إخطار مديريات التعليم بخطة تدريب المعلمين.

وأوضح أن النظام الجديد للتعليم يخدم 15 مليون طفل لخدمة تعليمية أفضل، والهدف منه تحسين مستوى المدارس الحكومية ولا يوجد ما يدعو لقلق وخوف أولياء الأمور.

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