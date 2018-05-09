«والى»: المعاشات زادت 72.5% خلال 4 سنوات

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوضيح موقف أصحاب المعاشات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019.



لافتا إلى أن أصحاب المعاشات يعانون، وأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يخرج من طور التصريحات فقط خلال عامين ماضيين.



من جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خلال اجتماع لجنة الخطة لمناقشة مشروع موازنة الوزارة، إن أصحاب المعاشات لهم الأولوية وكل التقدير والاحترام لما قدموه من جهد.



لافتة إلى أن المعاشات تم رفعها بنسبة 72.5% فى الـ4 سنوات الماضية تحملته الخزانة العامة وليس صناديق المعاشات، وأنه لأول مرة هناك حد أدنى للمعاشات.



واتفقت الوزيرة مع ما طرحه النائب مصطفى سالم، بشأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.



وأوضحت، أنه استغرق وقتًا طويلًا فى مناقشته لمدة وصلت إلى عامين، مشيرة إلى أنه أُرسل هذا الأسبوع لوزارة المالية.



وأضافت، أن هناك 6 ملايين و100 ألف كارت إلكترونى لأصحاب المعاشات لتسهيل الأمر عليهم.



لافتة إلى أن الزيادات المتوقعة لأصحاب المعاشات فى العام الجديد، مازالت فى طور المناقشة مع وزارة المالية، مؤكدة أن هذه الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة.